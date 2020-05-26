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نداء شرارة: أفخر وأعتز سعيدة بمشاركتي في احنفال عيد الاستقلال الأردني

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة الشابة نداء شرارة، مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء إحيائها الحفل الغنائي احتفالا بالاستقلال الأردني.

وعلقت قائلة: "كان لي الشرف أقدم مغناة علي العهد التي كنت قد قدمتها أول مرة أمام سيدي صاحب الجلالة عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد سمو الأمير الحسين في مئوية الثورة العربية الكبرى اليوم قدمتها للمرة الثانية في هذا اليوم الرائع الذي يحتفل فيه كل الأردنيين"

وتابعت قولها :" بكل فخر واعتزاز "عيد الإستقلال" كان لي الشرف أيضا بالوقوف علي المسرح بجانب الموسيقار الأردني الكبير طلال أبو الراغب , ملحن هذه المغناة الرائعة , كلمات الشاعر الأردني صفوان قديسات , توزيع أحمد رامي , تشرفت بوجودي بجانب زملائي الفنانين الكبار "عيد الأستقلال الأردني"

يشار إلى أن استقلال الأردن في يوم 25 مايو 1946 والتي وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني، الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملكًا عليها، الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس

وعلى صعيد أخر إمتازت "شرارة" بمواهب عديدة بجانب الغناء منها موهبة تقليد الفنانين بالإضافة إلى التلحين والكتابة.

وقدمت "شرارة" العديد من الأغاني منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية"، "حبيتك بالتلاتة"، "بس يقبرني".

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