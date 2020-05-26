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أغنية "جمالها" لحمادة هلال ومنة عرفة تريند يوتيوب (فيديو)
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:43 ص
مصطفى فكيه
تصدرت أغنية "جمالها" للفنان حماده هلال ومنة عرفة، المركز الأول بقائمة تريندات موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك عقب طرحها منذ يومين عبر قناة حمادة هلال الرسمية بيوتيوب، وهى من كلمات ماجد صبري، واخراج أحمد عاطف.
كلمات الأغنية
"دى جمالها اووه لا لا... وقوامها اووه لا لا، خطفتني وعهد الله... بره الدنيا
نفسي اكلم ماما... طيب لا ولا اه، ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية
ماتخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين
وشغلي بالى بالى
انا كده مش عارف اعيش... نفسي اوصل له، بس مفيش بنا كلام... ده قلبة ميت من سنين وكعبه عالى عالى
مش عارف أعمل ايه... سحلاني بنت الايه، دى فص نادر مش بسهولة تلاقيه
ولا علي باله... مش في خياله، ورغم انشغاله هعديهاله
يلا وماله... اصل جماله، بالكون ده بحاله
علشان خاطر عينيه... ماباقاش ف جيبي جنية، ما أنا سيبت القهوه من ساعتها بروح كافيه
مش هشرب شاي هشرب لاتيه لجل القصه الكاريه، وأعمل كل اللي يقول عليه"
يذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال مشاركته في مسلسل "ابن أصول" والذي عرض في سباق دراما رمضان 2019 وجسد فيه شخصية هشام.
وشارك في بطولة مسلسل "ابن أصول" كل من حمادة هلال، أيتن عامر، سوزان نجم الدين، فراس سعيد، إيناس عز الدين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، شريف المليجي.