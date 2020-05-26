أغنية "جمالها" لحمادة هلال ومنة عرفة تريند يوتيوب (فيديو)

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تصدرت أغنية "جمالها" للفنان حماده هلال ومنة عرفة، المركز الأول بقائمة تريندات موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك عقب طرحها منذ يومين عبر قناة حمادة هلال الرسمية بيوتيوب، وهى من كلمات ماجد صبري، واخراج أحمد عاطف."دى جمالها اووه لا لا... وقوامها اووه لا لا، خطفتني وعهد الله... بره الدنيانفسي اكلم ماما... طيب لا ولا اه، ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانيةماتخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوينوشغلي بالى بالىانا كده مش عارف اعيش... نفسي اوصل له، بس مفيش بنا كلام... ده قلبة ميت من سنين وكعبه عالى عالىمش عارف أعمل ايه... سحلاني بنت الايه، دى فص نادر مش بسهولة تلاقيهولا علي باله... مش في خياله، ورغم انشغاله هعديهالهيلا وماله... اصل جماله، بالكون ده بحالهعلشان خاطر عينيه... ماباقاش ف جيبي جنية، ما أنا سيبت القهوه من ساعتها بروح كافيهمش هشرب شاي هشرب لاتيه لجل القصه الكاريه، وأعمل كل اللي يقول عليه"يذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال مشاركته في مسلسل "ابن أصول" والذي عرض في سباق دراما رمضان 2019 وجسد فيه شخصية هشام.وشارك في بطولة مسلسل "ابن أصول" كل من حمادة هلال، أيتن عامر، سوزان نجم الدين، فراس سعيد، إيناس عز الدين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، شريف المليجي.