برشلونة يحدد مبلغ مفاجئ لبيع ديمبلي









حدد نادي برشلونة الإسباني في الساعات القليلة الماضية مطالبه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة نادي برشلونة استقرت على بيع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق في الصيف القادم.





وأشار الموقع إلى أن قرار إدارة البارسا ببيع ديمبلي جاء بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب وعدم استفادة النادي منه.





وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة يريد الحصول على مبلغ 42 مليون يورو فقط للموافقة على رحيل ديمبلي في الصيف القادم لأي نادي يرغب في ضمه.



