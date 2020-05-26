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هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها عبر "إنستجرام" (صورة)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا، متابعيها صورة جديدة لها برفقة والدها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" , ووجهت له رسالة تهنئة بعيد ميلاده. 

وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا أحلي حب في حياتي"، كما أضافت: "بحبك يا هاني وربنا يديك الصحة يا نور حياتي ويخليك لينا يا رب".  

وانهالت الكثير من التعليقات من متابعيها ومن أبرز التعليقات "تعليق الفنان طارق الإبياري والذي كتب "ربنا يخليكم لبعض ,والإعلامية إنجي علي وكتبت عيد ميلاد سعيد ربنا يحفظه".

وفي سياق منفصل تشارك هنادي مهنا في مسلسل: "مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة".

ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية للفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد علي.

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