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تفاصيل حفل كاظم الساهر الاستثنائي بسبب فيروس "كورونا"

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
وكالات

أحيا الفنان، كاظم الساهر، حفلا استثنائيا بسبب ظروف "كورونا"، أول أيام العيد على قناة "يوتيوب" مجمع أبو ظبي الثقافي.

وتابع الحفل ما يزيد عن 5 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم، فيما فاجأ جمهوره بأغنية جديدة في العيد، وهي من كلمات الشاعر السوداني الشاب ياسر البيلي.

وأطرب كاظم الساهر متابعيه بمجموعة من الأغاني القديمة والحديثة وهو جالس على كرسي ويعزف على العود منها "لا تتنهد، وين آخذك، لا تحرموني منها، أغازلك، سلامي، ها حبيبي، شؤون صغيرة، سلامتك من الآه"، وارتجل قصيدة "نسيت بغداد".

وتحدث القيصر عن الإيجابيات التي اكتسبها من أزمة تفشي فيروس كورونا قائلاً: "تعلمت الكثير من هذه الأزمة فقد دخلت في العمل والموسيقى وفي القراءة والكتابة الأهم تقربت من الله أكثر، كلنا تفاؤل أن تعود الحياة من جديد فالضربة التي لا تميتنا تقوينا".


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