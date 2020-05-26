"صحة البحر الأحمر" لـ"لفجر": شفاء 19 حالة من مرضي كورونا

أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن العمل يتم على قدم وساق داخل مستشفى حميات الغردقة، التي تم خصصت لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.





وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريح خاص إلى "لفجر"، إنه منذ أن خصصت مستشفى حميات الغردقة مطلع الشهر الجاري، تم شفاء 19 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك متابعات مستمرة من الأطقم الطبية والتمريض لحالات المستشفى.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك كشفًا دوريا يوميًا على المرضي وجميع الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أنه قبل خروج أى حالة يتم عمل لها أكثر من مسحة، للتأكد من شفاء الحالة، مقدما كل الشكر والتقدير والاحترام لجنود "البالطو الأبيض" وزملائه من الأطباء والتمريض على جهودهم المبذولة خلال تلك الفترة الراهنة التي يمر بها العالم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 93 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعاف.





وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.