Advertisements

"صحة البحر الأحمر" لـ"لفجر": شفاء 19 حالة من مرضي كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:59 ص
الدكتور تامر مرعي
الدكتور تامر مرعي
محمد طه
أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن العمل يتم على قدم وساق داخل مستشفى حميات الغردقة، التي تم خصصت لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريح خاص إلى "لفجر"، إنه منذ أن خصصت مستشفى حميات الغردقة مطلع الشهر الجاري، تم شفاء 19 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك متابعات مستمرة من الأطقم الطبية والتمريض لحالات المستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك كشفًا دوريا يوميًا على المرضي وجميع الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أنه قبل خروج أى حالة يتم عمل لها أكثر من مسحة، للتأكد من شفاء الحالة، مقدما كل الشكر والتقدير والاحترام لجنود "البالطو الأبيض" وزملائه من الأطباء والتمريض على جهودهم المبذولة خلال تلك الفترة الراهنة التي يمر بها العالم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 93 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعاف.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ يوم

أحمد موسى يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ويحذر المصريين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 11 ساعة

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقابة الموسيقيين تتهم ماجد المهندس بسرقة لقب هاني شاكر

منذ ساعة و 11 دقيقة

تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بفستان الزفاف الأبيض.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

طبيب يكشف لـ"الفجر" حالة الطفل المولود من سيدة مريضة بكورونا

نقيب أطباء البحر الأحمر: دعم الأطباء بـ 5 الآف جنيه حال الإصابة بالكورونا بجانب دعم النقابة

"الفجر" تنشر الصور الأولى للمصريين العالقين بالسعودية خلال عودتهم (صور)

وصول 104 من المصريين العالقين في الهند (صور)

تعافي 20 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المنيا

مطار مرسى علم يستقبل 35 مصريا من العالقين في تونس

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

09:25 م

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

12:49 ص

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

06:42 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة