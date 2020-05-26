سارة الطباخ في جلسة تصوير مع خالد فضة (فيديو)

خضعت المنتجة سارة الطباخ، لجلسة تصوير مع المصور الشهير خالد فضة، وحرصت سارة على الظهور بإطلالة مبهرة ومميزة كعادتها، كما بدت في الفيديو القصير الذي نشرته من كواليس التصوير في غاية الجمال والأناقة.

إطلالة سارة الطباخ المبهرة شارك فيها الستايلست آية الجنايني والماكييرة ريهام خليفة والكوافير محمد الصغير.

سارة شاركت أجواء التصوير مع جمهورها وحرصت على تهنئتهم بعيد الفطر وتفاعل عدد كبير من جمهورها مع الفيديو وحرصوا على تهنئتها.