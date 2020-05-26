عاجل.. نقابة الموسيقيين تتهم ماجد المهندس بسرقة لقب هاني شاكر





أعربت نقابة المهن الموسيقية في بيان صحفي عن غضبها إزاء سرقة لقب أمير الغناء العربي من الفنان هاني شاكر والمعروف به منذ بداية مشواره الغنائي.





وقال المستشار الإعلامي للنقابه مرتضى منصور: "بعيدًا عن صداقتي بالفنان الكبير هانى شاكر أمير الغناء العربى وعن منصبي كمستشار إ علامي لنقابة الموسيقيين الذي يشرف كل موسيقى باعتلاء هانى شاكر ادارتها نقيب للمهن الموسيقية اعلن رفضي ورفض جموع الجماهير المصريه والعربيه برومو حفل الفنان ماجد المهندس الذى انتهى منذ قليل على موقع شاهد أون لاين والذى تم تقديمه بلقب مسروق أمير الغناء العربى ماجد المهندس وهو اللقب الذى حاز عليه الفنان المصري الكبير هانى شاكر وأطلقته عليه الجماهير المصرية والعربية على مدار عقود طويله مضت.

وأعلن الناقد الفنى طارق مرتضى، عن استيائه إزاء حدث فى الحفل واعتباره قرصنة على قيمة مصرية كبيرة بحجم الفنان هانى شاكر الذى حفر مكانة كبيرة فى قلوب الشعب المصرى والعربى واستطاع ان يحافظ عليه طوال مشواره الفنى والغنائى الطويل باحترامه لنفسه ولفنه من هنا كان هانى شاكر امير الغناء العربى فى قلوب الجماهير العربيه قبل المصريه.





وفى النهايه قال مرتضى:"كنا ننتظر رفض ماجد المهندس لهذا الهراء وهذا السطو على تاريخ فنان كبير مثل أمير الغناء العربى هانى شاكر