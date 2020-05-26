آخر تطورات عقد كارتيرون مع الزمالك





ذكرت تقارير صحفية محلية نقلاً عن مصدر داخل الجهاز الفني في الزمالك آخر كواليس تطورات ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وكشفت التقارير الصحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون يرتبط مع الزمالك بعقد يمتد لمدة موسم واحد ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المدير الفني الفرنسي رحب بتجديد عقده ولكن لمدة موسم واحد فقط، حيث رفض التجديد لموسمين وأبلغ إدارة النادي الأبيض بقراره.

وأوضحت التقارير الصحفية أن كارتيرون اشترط الكثير من الأمور قبل التجديد وأهمها الحفاظ على التشكيل الرئيسي للفريق وعدم المساس به وأن يكون هو المسئول الأول عن الصفقات الجديدة وعن الراحلين مشددا على عدم التفريط في كلا من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمود علاء بالإضافة إلى التجديد لحازم إمام.