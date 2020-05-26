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حميد الشاعري يتصدر تريند تويتر خلال عرض حفله ثاني أيام العيد على "CBC"

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

تصدر هاشتاج اسم الفنان حميد الشاعري، موقع"تويتر" حيث احتل المركز الرابع وذلك خلال حفله الغنائي الذي انتهي منذ قليل والذي أُذيعت عبر"سي بي سي".

اختتم الفنان حميد الشاعري، منذ قليل فقرته الغنائية بالحفل الذي يُبث عبر شاشة سي بي سي على أنغام "جلجلي" مع الفنان هشام عباس، ليبدء هو فقرته الغنائية.

حرص الفنان حميد الشاعري، أن يُوجه التحيه إلى "المتحدة للخدمات الإعلامية" لمساهمتهم في تسلية الجمهور بإقامة حفلات العيد برئاسة أبرز نجوم مصر.

قدم حميد، في فقرته الغنائية عدد من الأغاني أبرزهم أغنية"عودة"،و"أم الفستان الأسود"، و"على مين" ومن المقرر أن يقدم هشام عباس حاليًا باقة من أغانيه ليصعد مدحت صالح، بعد قليل على خشبة المسرح بحديقة الأزهر ويقدم باقة كبيرة من الأغاني.


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