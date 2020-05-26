ترتيب الدوري الألماني قبل مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ









يستضيف نادي بوروسيا دورتموند الألماني مساء غداً الثلاثاء، نظيره بايرن ميونخ، على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الألماني.













ويسعى بايرن ميونخ المتصدر لحسم القمة أمام غريمه بوروسيا دورتموند، لتوسعة الفارق بينهما لسبع نقاط، والإقتراب من حسن لقب الدوري الألماني لهذا الموسم.









على الجانب الآخر، يطمح بوروسيا دورتموند في الفوز باللقاء، لتضييق الفارق بينه وبين النادي البافاري لنقطة واحدة، ومن ثم استمرار مطاردة بايرن ميونخ.













وانتصر الفريقان في الجولة الماضية، حيث تلغب بايرن ميونخ لى ضيفه إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5/2، بينما تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه فولفسبورج بثنائية دون رد.













ويأتي ترتيب البوندزليجا قبل انطلاق الجولة 28 على النحو التالي، مع الوضع في الإعتبار وجود مباراة مؤجلة بين فريقي إنتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن.









1- بايرن ميونخ 61 نقطة.





2- بوروسيا دورتموند 57 نقطة.





3- لايبزج 54 نقطة.





4- باير ليفركوزن 53 نقطة.





5- بوروسيا مونشنجلادباخ 52 نقطة.





6- فولفسبورج 39 نقطة.





7- فرايبورج 37 نقطة.





8- شالكة 37 نقطة.





9- هوفنهايم 36 نقطة.





10- كولن 34 نقطة.





11- هيرتا برلين 34 نقطة.





12- أوجسبورج 30 نقطة.





13- يونيون برلين 30 نقطة.





14- إينتراخت فرانكفورت 28 نقطة.





15- ماينز 27 نقطة.





16- فورتونا دوسلدورف 24 نقطة.





17- فيردر بريمن 21 نقطة.





18- بادربورن 18 نقطة.



