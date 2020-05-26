Advertisements

ترتيب الدوري الألماني قبل مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:14 ص
بايرن وبروسيا
بايرن وبروسيا
عبد القادر عرابي


يستضيف نادي بوروسيا دورتموند الألماني مساء غداً الثلاثاء، نظيره بايرن ميونخ، على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الألماني.



ويسعى بايرن ميونخ المتصدر لحسم القمة أمام غريمه بوروسيا دورتموند، لتوسعة الفارق بينهما لسبع نقاط، والإقتراب من حسن لقب الدوري الألماني لهذا الموسم.


على الجانب الآخر، يطمح بوروسيا دورتموند في الفوز باللقاء، لتضييق الفارق بينه وبين النادي البافاري لنقطة واحدة، ومن ثم استمرار مطاردة بايرن ميونخ.



وانتصر الفريقان في الجولة الماضية، حيث تلغب بايرن ميونخ لى ضيفه إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5/2، بينما تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه فولفسبورج بثنائية دون رد.



ويأتي ترتيب البوندزليجا قبل انطلاق الجولة 28 على النحو التالي، مع الوضع في الإعتبار وجود مباراة مؤجلة بين فريقي إنتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن.


1- بايرن ميونخ 61 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند 57 نقطة.

3- لايبزج 54 نقطة.

4- باير ليفركوزن 53 نقطة.

5- بوروسيا مونشنجلادباخ 52 نقطة.

6- فولفسبورج 39 نقطة.

7- فرايبورج 37 نقطة.

8- شالكة 37 نقطة.

9- هوفنهايم 36 نقطة.

10- كولن 34 نقطة.

11- هيرتا برلين 34 نقطة.

12- أوجسبورج 30 نقطة.

13- يونيون برلين 30 نقطة.

14- إينتراخت فرانكفورت 28 نقطة.

15- ماينز 27 نقطة.

16- فورتونا دوسلدورف 24 نقطة.

17- فيردر بريمن 21 نقطة.

18- بادربورن 18 نقطة.

أخبار تهمك

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 10 ساعة

بفستان الزفاف الأبيض.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها

منذ حوالي 4 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 16 ساعة

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى: ضرب النظام الطبي ضمن خطة الحرب على مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

منذ ساعة

أحمد موسى يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ويحذر المصريين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 14 ساعة

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

09:25 م

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

06:42 م

تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

11:36 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة