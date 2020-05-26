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لإفطار صحي.. 5 عناصر أساسية احرصي على تناولها صباحا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تتعدد الفوائد الصحية لتناول وجبة الإفطار، كونها توفر الطاقة التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم، وتقي من الشعور بالدوخة والإرهاق وعدم الإتزان، إضافة إلى أنها تقي من الشعور بالرغبة الملحة في تناول الطعام شراهة، مما يسبب زيادة الوزن.

ولكن يشترط أن تحتوي وجبة الإفطار على عدد من العناصر الأساسية اللازمة لمد الجسم بالطاقة اللازمة له، وسنستعرضها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، وفقًا لما جاء بموقعي "Food.ndtv" و "Eating well" الصحي.

البروتين
البروتين عنصر أساسي في وجبة الإفطار، إذ يمد الجسم بالطاقة اللازمة له على مدار اليوم، ويساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وتشمل مصادر البروتين الجيدة في وجبة الزبادي والبيض والجبن والفول، وهم من الأطعمة التي يجب إدراجها في وجبة الإفطار.

الخضروات
يجب أن تشتمل وجبة الإفطار على الخضروات الغنية بالألياف، التي تسهم في الحفاظ على انتظام مستوى السكر في الدم، ومن ثم تحافظ على مستوى الطاقة في الجسم لفترة طويلة، فضلًا عن عن أنها تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لوقت أطول، ومن أبرزها الخس أو السبانخ أو الجزر أو الخيار.

الكربوهيدرات
في بداية اليوم يحتاج الجسم إلى الطاقة، ومن ثم يأتي دور الكربوهيدرات المعقدة، التي تمد الجسم بالطاقة، لدورها في رفع مستوى السكر في الدم تدريجيًا، ومن أفضل مصادر الكربوهيدرات المعقدة في وجبة الإفطار الخبز البلدي.

الحبوب الكاملة
الحبوب الكاملة من الاختيارات المفيدة في وجبة الإفطار، لغناها بالألياف اللازمة لمد الجسم بالطاقة، كونها تحتوي على كربوهيدرات معقدة، ترفع مستوى السكر في الدم بصورة تدريجية، وكذلك تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، ومنها الشوفان، وحبوب الإفطار.

الدهون
الدهون من أهم مصادر الطاقة للجسم، كما أنها تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، ولكن يشترط الحصول على مصادر دهون صحية، مثل زيت الزيتون وزيت بذر الكتان، وتجنب الدهون المشبعة التي تسبب الخمول والإرهاق.

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