شاهد.. مدحت صالح يتألق في حفل العيد بأجمل أغانيه (فيديو)





وقدم مدحت، باقة كبيرة من أجمل أغانيه أبرزهم، قلب واحد، المليونيرات، برمي السلام، النور مكانه في القلوب.



وكشف الفنان مدحت صالح، في حوار تلفزيوني مع الإعلامية هبه الأباصيري قبل بدء حفله الغنائي والذي يبث عبر شاشة "سي بي سي" عن أعماله الفنية الجديدة.



قائلًا،:"أذهب إلى الستديو يوميًا وأمكث فيه ساعات كثيرة من أجل الانتهاء من تسجيل أغاني جديدة سيتم طرحها قريبًا، كما كشف عن عدم علمه بوجود جزء ثالت من مسلسل"أبو العروسة" أم لا".











تألق الفنان مدحت صالح، في حفله الغنائي الذي يبث عبر شاشة"سي بي سي" ضمن الحفلات التي تقدمها شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" وذلك للقضاء على الملل في فترة حظر التجول.