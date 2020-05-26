"الصحة": "مش عايزين ولا طبيب يتوفى.. وسنوفر لهم الرعاية"

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات والطوارئ، تعليقا على وفاة طبيب مستشفى المنيرة بعد إصابته بفيروس كورونا، إن "الطبيب واحد مننا، ومش عايزين ولا واحد يتوفى أو يتعب، وسنوفر سبل الرعاية للأطقم الطبية كاملة".





وأضاف "وديع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أنه تم تخصيص جناح بكل المستشفيات للأطقم الطبية، متابعًا: "لدينا ما يقرب من 18 ألف مريض بفيروس كورونا".





وشدد على أن الطبيب المصري هو الركن الأساسي في أزمة فيروس كورونا، وكذلك الأطقم الطبية، متابعًا: "جميع النظم الطبية العالمية انهارت بسبب نقص الأطباء والتمريض، والدولة عملت على إعادة هيكلة المنظومة الصحية منذ 7 سنوات، وهذا ما يجعلنا نقف على أقدامنا حتى الآن".