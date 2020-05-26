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"الصحة": "مش عايزين ولا طبيب يتوفى.. وسنوفر لهم الرعاية"
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:45 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات والطوارئ، تعليقا على وفاة طبيب مستشفى المنيرة بعد إصابته بفيروس كورونا، إن "الطبيب واحد مننا، ومش عايزين ولا واحد يتوفى أو يتعب، وسنوفر سبل الرعاية للأطقم الطبية كاملة".
وأضاف "وديع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أنه تم تخصيص جناح بكل المستشفيات للأطقم الطبية، متابعًا: "لدينا ما يقرب من 18 ألف مريض بفيروس كورونا".
وشدد على أن الطبيب المصري هو الركن الأساسي في أزمة فيروس كورونا، وكذلك الأطقم الطبية، متابعًا: "جميع النظم الطبية العالمية انهارت بسبب نقص الأطباء والتمريض، والدولة عملت على إعادة هيكلة المنظومة الصحية منذ 7 سنوات، وهذا ما يجعلنا نقف على أقدامنا حتى الآن".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 93 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعاف.
وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.