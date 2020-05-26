Advertisements

"الصحة": "مش عايزين ولا طبيب يتوفى.. وسنوفر لهم الرعاية"

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:45 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
أمنية فوزي
قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات والطوارئ، تعليقا على وفاة طبيب مستشفى المنيرة بعد إصابته بفيروس كورونا، إن "الطبيب واحد مننا، ومش عايزين ولا واحد يتوفى أو يتعب، وسنوفر سبل الرعاية للأطقم الطبية كاملة".

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أنه تم تخصيص جناح بكل المستشفيات للأطقم الطبية، متابعًا: "لدينا ما يقرب من 18 ألف مريض بفيروس كورونا".

وشدد على أن الطبيب المصري هو الركن الأساسي في أزمة فيروس كورونا، وكذلك الأطقم الطبية، متابعًا: "جميع النظم الطبية العالمية انهارت بسبب نقص الأطباء والتمريض، والدولة عملت على إعادة هيكلة المنظومة الصحية منذ 7 سنوات، وهذا ما يجعلنا نقف على أقدامنا حتى الآن".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 93 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعاف.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

منذ نصف ساعة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ويحذر المصريين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

إعلامي شهير يودع حياة العزوبية

منذ أقل من ساعتين

الأهلى يقترب من شراء مهاجم صن داونز (تفصيلة تنهي الصفقة رسميا)

منذ أقل من ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 17 ساعة

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

استشاري قلب يفجر مفاجأة بشأن 85% من مصابي كورونا في مصر (فيديو)

"الصحة" تفجر مفاجأة عن سبب إصابة الأطباء بكورونا (فيديو)

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا

نكشف الحالة الصحية لطبيب عزل بلطيم بعد إصابته بالعمى والشلل أثناء العمل

دليل العزل المنزلي للمصاب بكورونا (فيديو)

محافظ الشرقية يحذر المواطنين من خطورة التجمعات: "مش عايزين ناخد إجراءات دمها تقيل"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

10:58 م

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

09:25 م

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

12:49 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة