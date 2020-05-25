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ترتيب الدوري الألماني قبل قمة بايرن ميونخ ودورتموند

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:52 م
الدوري الالماني
الدوري الالماني
يترقب عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية ومرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في قمة مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، والتي تقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك مساء اليوم الثلاثاء وتحديدا في السادسة والنصف بتوقيت مصر.

ترتيب الدوري الألماني قبل قمة بايرن ميونخ ودورتموند

ويأتي ترتيب البوندزليجا قبل انطلاق الجولة 28 على النحو التالي، مع الوضع في الإعتبار وجود مباراة مؤجلة بين فريقي إنتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن.

1- بايرن ميونخ 61 نقطة.
2- بوروسيا دورتموند 57 نقطة.
3- لايبزج 54 نقطة.
4- باير ليفركوزن 53 نقطة.
5- بوروسيا مونشنجلادباخ 52 نقطة.
6- فولفسبورج 39 نقطة.
7- فرايبورج 37 نقطة.
8- شالكة 37 نقطة.
9- هوفنهايم 36 نقطة.
10- كولن 34 نقطة.
11- هيرتا برلين 34 نقطة.
12- أوجسبورج 30 نقطة.
13- يونيون برلين 30 نقطة.
14- إينتراخت فرانكفورت 28 نقطة.
15- ماينز 27 نقطة.
16- فورتونا دوسلدورف 24 نقطة.
17- فيردر بريمن 21 نقطة.
18- بادربورن 18 نقطة.

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