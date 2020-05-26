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رسميا.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة زواجها عرفيا من مدير أعمالها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

أثارت الفنانة هيفاء وهبي، الجدل بسبب القضية المرفوعة ضدها بواسطة مدير أعمالها محمد وزيري، في محاولة إثباته زواجه العرفي منها.

وبدأت هذه الأزمة من رفع محمد وزيري، قضية على هيقاء وهبي، في نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة لإثبات زواجه عرفيًا منها.

وكشف محامي هيفاء وهبي ياسر قنطوش عن رفعه دعوى ضد مدير أعمالها محمد حمزة عبد الرحمن وذالك بعد استيلاءه على أموالها وإيداع هذه الأموال في حسابه الشخصي بموجب التوكيل المنصاع إليه.

ونفت الفنانة هيفاء وهبي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها العرفي من محمد وزيري وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلقت وهبي قائلة: "ادعاء إثبات زواج المدعى عليه هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا".


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