Advertisements

بنجلاديش.. السلطات تضع 15 ألف من الروهينجا بالحجر بسبب كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:54 م
مخيمات الروهينجا
مخيمات الروهينجا

قررت السلطات في بنجلاديش، اليوم الإثنين، وضع حوالى 15 ألف لاجئ من الروهينجا في الحجر الصحي بمخيّمات اللاجئين في جنوب البلاد، بسبب تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويخاف خبراء الأوبئة في بنجلاديش من انتشار فيروس كورونا في مخيمات الروهينجا، الأقلية المسلمة التي هرب منها حوالى مليون من أبنائها من بورما؛ حيث يعيشون في فقر مدقع وظروف حياتية مزرية.

وقال المسؤول في مديرية الصحة في مقاطعة كوكس بازار توها بويان: "ليس هناك أي مصاب بحالة حرجة، معظمهم لديهم أعراض طفيفة، ومع ذلك، فقد وضعناهم في مراكز للعزل ووضعنا عائلاتهم في الحجر الصحي".  

وأضاف بويان: أن حوالى 15 ألفاً من الروهينجا يخضعون للحجر الصحي في مخيّمات موزّعة على ثلاث مناطق.

وبحسب السلطات البنجلادشية فإنّ العدد الأكبر من المصابين بكورونا سجل في كوتوبالونغ، أكبر مخيم للاجئين في العالم "600 ألف لاجئ"، وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في منتصف شهر مايو.

وتعتزم السلطات البنجلادشية مضاعفة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في مخيّمات اللاجئين، علماً بأنّ عدد هذه الفحوصات يبلغ حالياً 188 اختباراً يومياً فقط.

وشهدت بنجلاديش الإثنين أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس إذ سجّلت البلاد في يوم واحد 1975 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 35 ألفاً و585 مصاباً توفي منهم 501.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 16 ساعة

بفستان الزفاف الأبيض.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها

منذ حوالي 4 ساعات

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى: ضرب النظام الطبي ضمن خطة الحرب على مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 4 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسى يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ويحذر المصريين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي من برشلونة تجاه نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق

الصحة الجزائرية تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليونان.. إصابة بفيروس كورونا في مخيم ثان للاجئين

روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بنجلاديش تمدد الإغلاق المفروض بسبب كورونا حتى شهر مايو المقبل

تسجيل 84 وفاة و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

09:25 م

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

06:42 م

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

04:53 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة