بنجلاديش.. السلطات تضع 15 ألف من الروهينجا بالحجر بسبب كورونا





قررت السلطات في بنجلاديش، اليوم الإثنين، وضع حوالى 15 ألف لاجئ من الروهينجا في الحجر الصحي بمخيّمات اللاجئين في جنوب البلاد، بسبب تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





ويخاف خبراء الأوبئة في بنجلاديش من انتشار فيروس كورونا في مخيمات الروهينجا، الأقلية المسلمة التي هرب منها حوالى مليون من أبنائها من بورما؛ حيث يعيشون في فقر مدقع وظروف حياتية مزرية.





وقال المسؤول في مديرية الصحة في مقاطعة كوكس بازار توها بويان : "ليس هناك أي مصاب بحالة حرجة، معظمهم لديهم أعراض طفيفة، ومع ذلك، فقد وضعناهم في مراكز للعزل ووضعنا عائلاتهم في الحجر الصحي".





وأضاف بويان : أن حوالى 15 ألفاً من الروهينجا يخضعون للحجر الصحي في مخيّمات موزّعة على ثلاث مناطق.





وبحسب السلطات البنجلادشية فإنّ العدد الأكبر من المصابين بكورونا سجل في كوتوبالونغ، أكبر مخيم للاجئين في العالم "600 ألف لاجئ"، وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في منتصف شهر مايو.





وتعتزم السلطات البنجلادشية مضاعفة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في مخيّمات اللاجئين، علماً بأنّ عدد هذه الفحوصات يبلغ حالياً 188 اختباراً يومياً فقط.





وشهدت بنجلاديش الإثنين أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس إذ سجّلت البلاد في يوم واحد 1975 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 35 ألفاً و585 مصاباً توفي منهم 501.



