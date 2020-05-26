أسعار الدولار في ثالث أيام عيد الفطر اليوم الثلاثاء 26-5-2020





أسعار الدولار





نستعرض أخر تحديث لأسعار الدولار قبل أجازة البنوك المصرية والتى تستمر حتى الأحد المقبل، واستطاعت العملة الأمريكية تحقيق ارتفاع متتالى خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ اجمالي الارتفاع في اسعار الدولار في البنوك بنحو 10 قروش، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.86 جنيهًا.





وتسبب القلق من جائحة كورونا في نزوح تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي من مصر وأوقف قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدولارات، كما أضر بتحويلات المصريين العاملين في الخارج في الدول الخليجية المعتمدة على النفط.













ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.









وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.

















وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن ”اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط“.

















وأضافت فيتش ”الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 بالمئة مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة“.









وتفيد بيانات للبنك المركزي أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية في مارس ، ليتراجع إجمالي الحيازات إلى 149.30 مليار جنيه (9.44 مليار دولار) في نهاية مارس من 310.65 مليار في نهاية فبراير .

















وتوقفت السياحة بالكامل تقريبا مع وقف الحكومة للرحلات الجوية في مارس، وكانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.









كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في 2019.









السندات السيادية





قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات السيادية الدولية التي طرحتها مصر /اليوم الخميس/ في الأسواق العالمية.





وأضاف أبو النجا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط, أن الإصدار الذي طرحته مصر في الأسواق الدولية اليوم نجح في جمع طلبات إجمالية من المستثمرين الدوليين بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار, في حين المتوقع قبول 5 مليارات دولار فقط منها.













وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الإقبال الكبير من الصناديق الدولية يؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري والنجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وأشار إلى أن مصر طرحت إصدارا من السندات الدولية بآجال مختلفة, حيث بلغ العائد على السندات مدتها 4 سنوات 5.750 في المائة والسندات لمدة 12 سنة بعائد 7.625 في المائة وسندات ال` 30 عاما بعائد 8.875 في المائة.









وأكد أنه لأول مرة أن تشهد عملية إصدار السندات السيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروحات السابقة, ما يعكس الاهتمام الكبير من مجتمع الاستثمار الدولي بالاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته.









وذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية اليوم أن مصر بهذا الطرح تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، في اختبار جديد لصلابة الإنتعاش الذي حققته منذ بداية برنامجها الوطني للاصلاح الاقتصادي والهيكلي وكذلك لاختبار شهية المخاطرة عالميا حيث تسعى الدول لتمويل استجابتها المختلفة تجاه التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس "كورونا" المستجد .









واوضحت أن مصر اختارت بنوك "بي إن بي.باريبا" و"سيتي جروب" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب عملية البيع .





وتسعى مصر لكسب ثقة سوق السندات العالمي بعد دفعة ثقة أخرى من صندوق النقد الدولي الذي وافق الاسبوع الماضي على حصول مصر على 2.772 مليار دولارأمريكي بموجب "أداة التمويل السريع"، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نشأت عن "كوفيد-19" .





وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس": "من المرجح أن تتحرك الحكومة بشكل استباقي لزيادة أموال التحوط المؤقتة في ظل حالة عالمية غير مستقرة" .





أسعار الدولار في البنوك





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.7981 15.9278 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.79 15.89 سعر الدولار في بنك مصر 15.79 15.89 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.79 15.89 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.81 15.91 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.81 15.91 سعر الدولار في بنك بلوم 15.81 15.91 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.77 15.87 سعر الدولار في بنك SAIB 15.77 15.87 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.81 15.91 سعر الدولار في بنك HSBC 15.81 15.91 سعر الدولار في المصرف العربي 15.81 15.91 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.77 15.87 سعر الدولار في بنك عودة 15.77 15.87 سعر الدولار في بنك المشرق 15.81 15.91 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.81 15.91 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.81 15.91 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.79 15.89 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.81 15.91 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.80 15.90 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.81 15.91 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.81 15.91







