متى يعود الأهلي لمداعبة الألقاب الإفريقية؟





يأمل النادي الأهلي دائما في حسم الألقاب ورفع رصيده منها سواء في البطولات المحلية أو العربية أو الإفريقية.





ويصوم عن رفع الكؤوس القارية منذ عام 2014 عندما توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، ولكنه يبقى مكانه صامدا بفضل تاريخه الطويل في الأدغال الإفريقية، حيث توج بـ20 بطولة قارية حتى الآن.





يأتي من بعده الزمالك بعدد 13 بطولة، فيما يتواجد ثالثا مازيمبي بعد تتويجه بـ 11 بطولة، فيما يتقاسم المركز الرابع كل من، الترجي التونسي والنجم الساحلي والرجاء المغربي بعدد 7 بطولات.





ويليه الوداد المغربي وشبيبة القبائل بعدد 5 ألقاب، بينما يتواجد هافيا كوناكري والسفاقصي في المركز السادس بعدد 4 ألقاب لكل منهما، أما وفاق سطيف وكانون ياوندي وانيمبا والمقاولون العرب يتواجدون في المركز السابع برصيد ثلاث ألقاب.





جدير بالذكر أن البطولات الإفريقية متوقفة في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ شهر مارس الماضي، ولم يحدد وقت لعودتها بشكل رسمي إلى أن يجد جديد.



