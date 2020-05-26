قناة cbc تشارك فيديو أغنية "عودة" لحميد الشاعري من حفل ثاني أيام العيد

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شاركت قناة " cbc" بث مباشر لأغنية حميد الشاعري "في سكوت زماني يفوت" من الحفل الغنائي للثلاثي حميد الشاعري ومدحت صالح وهشان عباس من داخل حديقة الأزهر.



وكتبت قناة " cbc" مقطع من أغنية حميد الشاعري "ستعيدوا ذكرياتكم مع حميد الشاعري وأغنية عودة في حفلة العيد في سكوت زماني يفوت لأ أنا سجان ولا رحال.. ويضون عليا الكون وأنا مطحون في حب رمال".



ويقدم الثلاثي مدحت صالح وحميد الشاعري وهشام عباس حفلا غنائيا، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد باتباع كل سبل الوقاية والتباعد لمنع انتشار هذا الفيروس.

