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عبر شاشة "CBC" مدحت صالح يكشف عن تفاصيل أعماله الجديدة

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
نور طلعت
مدحت صالح يكشف عن تفاصيل أعماله الجديدة
كشف الفنان مدحت صالح، في حوار تليفزيوني مع الإعلامية هبه الأباصيري قبل بدء حفله الغنائي والذي يبث عبر شاشة "سي بي سي" عن أعماله الفنية الجديدة.

قائلًا،:"أذهب إلى الستديو يوميًا وأمكث فيه ساعات كثيرة من أجل الانتهاء من تسجيل أغاني جديدة سيتم طرحها قريبًا، كما كشف عن عدم علمه بوجود جزء ثالت من مسلسل"أبو العروسة" أم لا".

وأضاف أنه لا يمانع من التعاون مع الجيل الجديد من الشعراء والملحنين والموزعين، في حين أنه عندما طرح أغنية"بنت القلب" لم يكن يتوقع أن تحدث ضجة بسبب جراءة كلماتها، والأغنية من كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد".

ومن المقرر أن يصعد على خشبة المسرح ليبدء فقرته الغنائية عقب كلا من هشام عباس، وحميد الشاعري.

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