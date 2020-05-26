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ما هي حقيقة التوصل لتطعيم كورونا الشامل؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
في حين يسعى العالم للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خاصة في حالة عدم توافر لقاح أو عقار يقضى على الفيروس بشكل نهائي، تبذل الدول كل طاقتها ومساعيها في إيجاد لقاح مناسب، ولكن بحسب ما ذكرته الجارديان من التقارير التي تفيد أن اللقاح بسيط، ولكنه معقد خلال الممارسة، إذ أنه من المفترض أن يكون اللقاح النموذجي يحمي من العدوى بكوفيد 19 ويحد من انتشاره، وفي نفس الوقت يحمي المريض من الأعراض الجانبية، وبحسب التقارير يعد إنتاج لقاح بهذا الشكل المثالي والنموذجي أمرًا يتطلب الكثير وبه كثير من الصعوبة، وأوضح التقرير أنه لن يوجد علاج لكوفيد 19 بنسبة مثالية 100 %.

وكانت هناك بارقة أمل حيث كثر الحديث مؤخرًا، عن التوصل لتطعيم شامل لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعن حقيقة هذا ترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:

بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية، فأن الخبير الروسي ألكسندر جينتسبورج، مدير معهد البحوث العلمية لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، أكد يوم الاثنين أن عملية التطعيم الشامل ضد كوفيد 19، في روسيا ستكون بدايتها في فصل الخريف، لكنها ستأخذ وقتًا كبيرًا من الممكن أن يمتد إلى 9 أشهر، موضحا: "نأمل أن يبدأ التطعيم الشامل في أوائل الخريف، ولكن، بطبيعة الحال، لن يتمكن جميع السكان من الحصول على هذا اللقاح على الفور، ونتوقع أن تستغرق حملة التطعيم وتوسيع نطاقه نصف عام، أو سبعة إلى تسعة أشهر".

وأوضح الخبير الروسي أنه يعتبر أن هذا أفضل سيناريو لإيجاد لقاح أو مصل لكوفيد 19 على الإطلاق حتى اليوم.

وأشار رئيس معهد جيماليا للبحوث العلمية لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إلى أن التجارب السريرية ستكون أول شهر يونيو، لافتًا إلى أنه بناءًا على ذلك سيخضع فريق العمل الطبي والمجموعات المعاونة والذين يتعاملون مباشرة مع العدوى بكوفيد 19 للتطعيم وسيكونون في بداية من يتلقى التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وسجلت روسيا حتى الآن 353 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ولليوم العاشر على التوالي بلغت عدد الإصابات بكوفيد 19 في روسيا أقل من 10 آلاف مصاب، بينما بلغت عدد حالات التعافي 119 ألف حالة شفاء، ووصلت أعداد حالات الوفاة في روسيا حتى الآن 3 آلاف و633 حالة وفاة. 
ما هي حقيقة التوصل لتطعيم كورونا الشامل؟
ما هي حقيقة التوصل لتطعيم كورونا الشامل؟
ما هي حقيقة التوصل لتطعيم كورونا الشامل؟
ما هي حقيقة التوصل لتطعيم كورونا الشامل؟

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