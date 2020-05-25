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هشام عباس يختتم حفله على أنغام"فينه".. ويوجه رساله لجمهوره

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
نور طلعت
اختتم الفنان هشام عباس، فقرته الغنائية بأنغام"فينه" وذلك في حفله المقام بحديقة الأزهر والذي يبث عبر شاشة سي بي سي.

وحرص هشام، أن ينصح جمهوره باتباع نصائح الدولة والمكوث في المنازل للحد من انتشار الكورونا، كما توجه بالشكر إلى شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" مساهمتهم في تسلية الجمهور بإقامة حفلات العيد برئاسة أبرز نجوم مصر.

وقدم عباس في فقرته الغنائية عدد من الأغاني أبرزهم "متبطليش"،"عامل ضجة"،"كده رضا"،"يا ليلة"،"فينه"، "ناري نارين" بالإضافة إلى تقديمه مع الكابو عدد من الأغاني مثل"جلجلي".

جدير بالذكر أن اختتم الفنان حميد الشاعري، منذ قليل فقرته الغنائية قبل فقرة هشام عباس.

كما حرص الفنان حميد الشاعري، أن يُوجه التحيه إلى "المتحدة للخدمات الإعلامية" لمساهمتهم في تسلية الجمهور بإقامة حفلات العيد برئاسة أبرز نجوم مصر.

قدم حميد، في فقرته الغنائية عدد من الأغاني أبرزهم أغنية"عودة"،و"أم الفستان الأسود"، و"على مين"



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