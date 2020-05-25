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بسبب كورونا.. "ترامب" يقرر نقل مؤتمر انتخابي من كارولاينا
الإثنين 25/مايو/2020 - 11:11 م
وكالات
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، نقل مقر إنعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في شهر أغسطسالقادم من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت قيود التباعد الاجتماعي.
وأرغمت جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، "ترامب" ومنافسه الديمقراطي جون بايدن على وقف التجمعات الانتخابية، وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور مخاطر على السلامة العامة.
وقال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية روي كوبر فورا على ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، عتبة 1,7 مليون حالة، بينما يقترب عدد ضحايا الجائحة من 100 ألف شخص.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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