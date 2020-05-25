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صحيفة تونسية: الأهلي يطلب التعاقد مع نجم الترجي

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:03 م
طه ياسين الخنيسي
طه ياسين الخنيسي
الفجر الرياضي
أفادت تقارير صحفية تونسية اليوم أن مسئولي النادي الأهلي يتحركون بشكل رسمي من أجل ضم نجم الترجي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "الصريح" التونسية فإن الأهلي قدم عرضا من أجل ضم طه ياسين الخنيسي في الصيف، وهو أحد اللاعبين المميزين في البطولة المحلية بالإضافة إلى تألقه في دوري أبطال إفريقيا بالسنوات الأخيرة.

ويعد الخنيسي هو أغلى لاعب في الدوري التونسي وفقا لـ"ترانسفيت ماركت"، لكنه يفاضل بين عروض عديدة من أهمها من دول الخليج.

مهاجم إفريقي جديد يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

وفي سياق منفصل، اشتعل الصراع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية على مهاجم إفريقي جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك والنادي الأهلي يتنافسان على ضم البوركيني سونجني ياكوبا مهاجم نادي أشانتي كوتوكو الغاني في الصيف القادم.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك والأهلي حتى الآن لم يتقدما بأي عرض رسمي إلى ياكوبا لضمه في نهاية الموسم الجاري ولكنهما يحاولوان التواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة موقفه من مغادرة ناديه في الصيف.

وكشفت التقارير أن الأهلي والزمالك سيواجهان منافسة قوية جدا لضم ياكوبا في الصيف حيث أظهرت العديد من الأندية في إفريقيا اهتمام بضمه أبرزها زيسكو يونايتد وسيمبا وليجون سيتيز ونكانا.

وكان نادي أشانتي كوتوكو قد أظهر أنه لا يمانع في بيع سونجي ياكوبا في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

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