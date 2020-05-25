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صحيفة تونسية: الأهلي يطلب التعاقد مع نجم الترجي
الإثنين 25/مايو/2020 - 11:03 م
الفجر الرياضي
أفادت تقارير صحفية تونسية اليوم أن مسئولي النادي الأهلي يتحركون بشكل رسمي من أجل ضم نجم الترجي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية.
ووفقا لصحيفة "الصريح" التونسية فإن الأهلي قدم عرضا من أجل ضم طه ياسين الخنيسي في الصيف، وهو أحد اللاعبين المميزين في البطولة المحلية بالإضافة إلى تألقه في دوري أبطال إفريقيا بالسنوات الأخيرة.
ويعد الخنيسي هو أغلى لاعب في الدوري التونسي وفقا لـ"ترانسفيت ماركت"، لكنه يفاضل بين عروض عديدة من أهمها من دول الخليج.
مهاجم إفريقي جديد يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك
وفي سياق منفصل، اشتعل الصراع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية على مهاجم إفريقي جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك والنادي الأهلي يتنافسان على ضم البوركيني سونجني ياكوبا مهاجم نادي أشانتي كوتوكو الغاني في الصيف القادم.
وأشارت التقارير إلى أن الزمالك والأهلي حتى الآن لم يتقدما بأي عرض رسمي إلى ياكوبا لضمه في نهاية الموسم الجاري ولكنهما يحاولوان التواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة موقفه من مغادرة ناديه في الصيف.
وكشفت التقارير أن الأهلي والزمالك سيواجهان منافسة قوية جدا لضم ياكوبا في الصيف حيث أظهرت العديد من الأندية في إفريقيا اهتمام بضمه أبرزها زيسكو يونايتد وسيمبا وليجون سيتيز ونكانا.
وكان نادي أشانتي كوتوكو قد أظهر أنه لا يمانع في بيع سونجي ياكوبا في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.