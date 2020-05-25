CBC تقدم بث مباشر لحفل مدحت صالح وحميد الشاعري وهشام عباس

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شاركت قناة "cbc"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للحفل الغنائي الذي يقدمه نجوم الغناء مدحت صالح وهشام عباس وحميد الشاعري، والمقام في حديقة الأزهر وذالك عبر حساب قناة " cbc" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وبدأت الحفل بغناء حميد الشاعري بعض الأغاني ومنها "عودة"،"أم الفستان الإسود"،"على مين" وقدم عقبه كل من هشام عباس ومدحت صالح ليقدمو باقة من أروع أغانيهم.



وكتبت قناة " cbc" عن فيديو البث المباشر تعليقا قائلة "تشاهدون الآن حفلة العيد مع النجوم مدحت صالح وهشام عباس وحميد الشاعري والآن مع الفنان هشام عباس".

