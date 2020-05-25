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برشلونة يطرح كمامات قطنية للوقاية من فيروس كورونا بشعار النادي

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:57 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة بدأ في بيع أول كمامات واقية خاصة به والتي ستكون متاحة بـ3 أشكال مختلفة وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين في متاجره الرسمية.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النادي الكتالوني أعلن أن هذه الكمامات المنتجة محليًا يتم تصنيعها في ورشة خياطة من القطن العضوي بنسبة 100% وتفي بمتطلبات السلامة والقواعد الصحية.

وأكدت التقارير الصحفية أن هذه الكمامة صحية ويمكن استخدامها يومياً وتقي من نقل فيروس كورونا المستجد كما تتحمل الغسيل لنحو 40 مرة وبحسب النادي الكتالوني يوصي باستخدامها بعد كل 8 ساعات من آخر استخدام لها.

وأوضحت التقارير الصحفية أن إنتاج خط الكمامات بدأ ب 3 تصميمات يخطط برشلونة لزيادتها في حال وجود إقبال كبير عليها والتصميم الأول للأطفال من عمر 3 إلى 6 أعوام والثاني للأطفال بين سن 7 و12 سنة والثالث موحد للبالغين.

وكشفت التقارير الصحفية أن سعر بيع الكمامات للجمهور يبلغ 18 يورو ويعتزم النادي طرح عروض شروط مختلفة تناسب الاحتياحات العائلية قريبًا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة يعتزم تصنيع كمامات أخرى أقل كلفة وتناسب احتياجات أخرى وأكثر بساطة من أجل توزيعها أيضًا خارج متاجره الرسمية.



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