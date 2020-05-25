اتفرج على حفل العيد.. هشام عباس يتألق بأجمل أغانيه



وقدم عباس حتى الآن عدد من الأغاني أبرزهم "متبطليش"،"عامل ضجة"،"كده رضا"،"يا ليلة" بالإضافة إلى تقديمه مع الكابو عدد من الأغاني مثل"جلجلي".



جدير بالذكر أن اختتم الفنان حميد الشاعري، منذ قليل فقرته الغنائية ليبدء هشام عباس فقرته.



حرص الفنان حميد الشاعري، أن يُوجه التحيه إلى "المتحدة للخدمات الإعلامية" لمساهمتهم في تسلية الجمهور بإقامة حفلات العيد برئاسة أبرز نجوم مصر.



قدم حميد، في فقرته الغنائية عدد من الأغاني أبرزهم أغنية"عودة"،و"أم الفستان الأسود"، و"على مين"





اتفرج على حفل العيد.. هشام عباس يتألق بأجمل أغانيهبدء الفنان هشام عباس، منذ قليل فقرته الغنائية من الحفل المُقيم في حديقة الأزهر دون حضور جماهيري حيث يُبث عبر شاشة سي بي سي.