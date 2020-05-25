البحوث الإسلامية: لا يشترط التتابع في صيام الست من شوال

أكدت أمانة الفتوى بالبحوث الإسلامية التابعه للأزهر الشريف أنه لا يشترط التتابع في صيام الست من شوال، ولو صامها المسلم متفرقة أو متتابعة بعد يوم العيد فلا بأس بها.





وأوضحت لجنه الفتوي بالمجمع عبر صفحتها الرئيسية علي فيسبوك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأتبعهُ بست من شوال) فجعل شوالاً كله محلاً لصومها، ولم يخصص بعضه من بعض.





وفي حالة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختص ذلك ببعضه لقال: (ستاً من أول شوال أو من آخر شوال) وإتباعه بست من شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لكن كلما بادر كان أفضل.



