Advertisements

البحوث الإسلامية: لا يشترط التتابع في صيام الست من شوال

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
أكدت أمانة الفتوى بالبحوث الإسلامية التابعه للأزهر الشريف أنه لا يشترط التتابع في صيام الست من شوال، ولو صامها المسلم متفرقة أو متتابعة بعد يوم العيد فلا بأس بها. 

وأوضحت لجنه الفتوي بالمجمع عبر صفحتها الرئيسية علي فيسبوك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأتبعهُ بست من شوال) فجعل شوالاً كله محلاً لصومها، ولم يخصص بعضه من بعض.

وفي حالة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختص ذلك ببعضه لقال: (ستاً من أول شوال أو من آخر شوال) وإتباعه بست من شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لكن كلما بادر كان أفضل.

وقال الله تعالى: (فاستبقوا الخيرات)، كما قال: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)، وقال موسى عليه السلام: (وعجلت إليك رب لترضى).

أخبار تهمك

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 14 ساعة

أحد أبطال ملحمة البرث يكشف آخر ما قاله "المنسي" قبل استشهاده (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

جروس يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ ساعتين

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 3 ساعات

بفستان الزفاف الأبيض.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفقد 3 نجوم في حال عودة الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى: ضرب النظام الطبي ضمن خطة الحرب على مصر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أحمد موسى يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ويحذر المصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

06:42 م

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

04:53 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

02:08 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة