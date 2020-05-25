"أداة لخدمة قطر والإرهاب".. فضائح الجزيرة مستمرة في دورها الخبيث المعادي للدول العربية





هناك عبارات تلخص الدور الذي تقوم به قناة "الجزيرة" القطرية، وهي: "عدم التوازن"، و"خدمة الإرهاب"، و"الكيل بمكيالين"، و"تشويه خصوم الدوحة"، و"أداة لخدمة دولة قطر"، و "الترويج لزعزعة استقرار الدول العربية"، و"دعم الإرهاب" و"خدمة أجندة قطر" .





وتُعد قناة "الجزيرة" صاحبة المواقف العدائية الواضحة لدول الخليج العربي ولجمهورية مصر العربية، وتظهر تلك المواقف بين وقت لآخر، وذلك يبين الوجه القبيح للقناة الداعمة للإرهاب وعملياته ضد الجيش المصرى.





وتكشف القناة يوم وراء الآخر عن دورها الخبيث المعادى للدول العربية و وجهها القبيح ، وينسى المصريون ابتعاد "الجزيرة" عن المعايير المهنية التى ظهرت بشكل كبير في دعم جماعة الإخوان الإرهابية وتغطياتها الغير مهنية أثناء أحداث الربيع العربي.





ففي يوم السبت الموافق 30 ديمسبر 2006، احتفلت "الجزيرة" بحصولها على لقطات بالصوت والصورة لعملية إعدام الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين، ولم تحترم القناة القطرية للدول العربية أى خصوصية لعيد الأضحى وقتها، ولم تحترم مشاعر مسلمى العالم لتذيع فيديوهات الإعدام على شاشتها.





وهذه القناة تتحدث من وقت لأخر عن مواثيق الشرف الإعلامى، وهى أول من تتغاضى عنه فى سبيل تحقيق أهدافها المشبوهه المعادية لكل ما هو غير قطرى.





وظهرت خلال الأيام الماضية فيديوهات عملية إعدام الإرهابى المصري هشام عشماوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن يبدو الخبر لم يأت على هوى القناة الداعمة للإرهاب التى قررت مناقشة عرض عملية إعدام عشماوى عبر قناة "الجزيرة مباشر".





وانتقدت عرض إعدام الإهابى المتورط فى جرائم قتل جنود الجيش المصرى، وخرج واحد من مذيعها متسائلاً "بعد تسريب فيديو إعدام هشام عشماوي .. ما هي المبررات وراء نشر صور عملية الإعدام؟".





وفي يوم 23 مايو الجاري، غضبت القناة بعدما إمتلئت منصات التواصل الاجتماعى فى مصر والعالم العربى بفيديوهات تعرض لأول مرة لعملية إعدام الأرهابى هشام عشماوى، الذى ارتكب 14 جريمة، حسبما ذكر المتحدث العسكرى المصري.





وأعلن المتحدث العسكري في تقرير له عن إدانة "عشماوي" بارتكاب 14 جريمة إرهابية، وهي كالآتي:





1- المشاركة في استهداف وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.





2- الاشتراك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.





3- الضلوع بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية في الإسماعيلية، بعد إصابته بشظايا متفرقة في جسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.





4- تولى الإرهابي قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للُمكنى "أبو محمد مسلم" ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013، والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية "أفراد – نقل" أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.





5- استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عددًا من المباني الأمنية في الإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة.





6- اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 ديسمبر 2013.





7- استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وآخرين من التنظيم الإرهابي في شرق مدينة بدر طريق "القاهرة - السويس".





8- استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبة جبلية والاختباء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها إلى منطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كل الأسلحة التي بحوزتهم.





9- تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكنى "أبو عبيدة" وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية في العين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز في بادئ الأمر في منطقة "البويطي" ثم الانتقال إلى التمركز في شرق نقطة حرس حدود "الفرافرة".





10- ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014.





11- المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق "أبو صوير – الصالحية – القصاصين".





12- استهداف كمين شرطة مدنية في منطقة أبو صوير.





13- تسلله إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة في مدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة.





14- تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.





وكانت القناة القطرية قد عرضت فى يوم 20 أكتوبر 2011، فيديوهات وصور لعملية قتل الرئيس الليبيى الأسبق معمر القذافى.





كما استضافت وقتها قائد قوات الثوار في طرابلس الليبية عبدالحكيم بلحاج، الذى قال في تصريحات لقناة "الجزيرة": إن الزعيم الليبي الهارب معمر القذافي قتل متأثراً بجراح أصيب بها في غارة لقوات حلف شمال الأطلسي على رتل غادر سرت بعد اقتحام الثوار لها.



