عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

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طمأنت الفنانة رجاء الجداوي متابعيها عن حالتها الصحية وذلك بعد إصابتها بفيرس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا , وذلك من خلال نشر رسالة صوتية لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وقالت : الحمد لله في انتظار الفرج من عند ربنا , وبأخذ العلاج وربنا يستر , كل اللي بتمناه ربنا يزيح عني الألم اللي أنا فيه .



وأضافت : الحمد لله علي حب الناس ,أنا بشكرهم جميعا وبحبهم أوي , وأنا بقرأ الكلام المكتوب بعيط من حب الناس , ويمكن ده اللي مصبرني علي المحنة اللي أنا فيها , ربنا يخليكم .



كما وجهت رسالة للجمهور قائلة : خلو بالكم من نفسكم ولو بتحبو نفسكم متوصلوش نفسكم للحالة اللي أنا فيها وخليكم في البيت , ده مرض لا بيعرف كبير ولا صغير ,ولا بيفرق بين الشخصية المهمة ولا الغلبان , من فضلكم اتبعوا التعليمات لأني فعلا إحنا في خطر كبير جدا ومحدش يخرج لأنه خطر يهدد العالم .



يشار أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي قد أصيبت أول أمس بفيروس كورونا المستجد , وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالأسماعلية



ويعد فيروس كورونا خطر يهدد العالم بأكمله ولذلك تتبع الدولة كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من هذا الفيرس وذلك من خلال الحجر المنزلي .



وفي سياق متصل كان أخر ظهور للفنانة رجاء الجداوي في كواليس مسلسل لعبة النسيان احتفالا بإنتهاء تصوير المسلسل والتي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام , وقد خالطت رجاء طاقم العمل بأكمله وعلي رأسهم الفنانة دينا الشربيني , ولذلك تم أخد مسحة من جميع فريق العمل للتأكد من إصابتهم او عدم إصابتهم وكانت النتيجة سلبي .