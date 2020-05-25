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"بالبشكير"..رانيا يوسف تثير الجدل في ثاني أيام عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:53 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مي مرسي
شاركت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها من الحجر المنزلي وهي توضح للبنات كيفية الاهتمام بالبشرة، وكانت ترتدي بشكير وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "يوسف" تعليقا على هذا الفيديو من خلال خاصية التعليقات قائلة " الكورانتينا بتورينا ومقعدانا في البيت كمان في العيد وبكمل معاكم وصفات ازاي نهتم بنفسنا كستات واحنا في البيت وعملت النهارده طريقه للحفاظ علي البشره شوفوا الفيديو وقولولي انتوا كمان ازاي بتحافظوا علي بشرتكم وانتوا قاعدين في البيت؟".
"بالبشكير"..رانيا يوسف تثير الجدل في ثاني أيام عيد الفطر
"بالبشكير"..رانيا يوسف تثير الجدل في ثاني أيام عيد الفطر

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