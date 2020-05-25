سوريا: إلغاء حظر التجول الليلي الكامل اعتبارا من غد الثلاثاء





قرر الفريق الحكومي المختص بكورونا في سوريا، مساء اليوم الإثنين، إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء يوم غد الثلاثاء، ورفع الحظر على التنقل بين المحافظات، وشمل القرار أيضا تمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى السابعة مساءاً خلال فصل الصيف.





كما شدد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي"، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة، إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب في ما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات.





وفي وقت سابق من اليوم، سجلت وزارة الصحة السورية، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد.





وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين السوريين القادمين، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابة.



