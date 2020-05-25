Advertisements

سوريا: إلغاء حظر التجول الليلي الكامل اعتبارا من غد الثلاثاء

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر

قرر الفريق الحكومي المختص بكورونا في سوريا، مساء اليوم الإثنين، إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء يوم غد الثلاثاء، ورفع الحظر على التنقل بين المحافظات، وشمل القرار أيضا تمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى السابعة مساءاً خلال فصل الصيف.

كما شدد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي"، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة، إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب في ما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات.  

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت وزارة الصحة السورية، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين السوريين القادمين، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 8 ساعات

أحد أبطال ملحمة البرث يكشف آخر ما قاله "المنسي" قبل استشهاده

منذ 43 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

أحمد موسى يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ويحذر المصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى: ضرب النظام الطبي ضمن خطة الحرب على مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يفقد 3 نجوم في حال عودة الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 14 ساعة

بفستان الزفاف الأبيض.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها

منذ ساعتين و 22 دقيقة

جروس يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سوريا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

"أردوغان" يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمدة يومين

تركيا تعلن تسجيل أكثر من 4 الاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: تمديد حظر التجول حتى 22 مايو المقبل

المغرب.. تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سوريا: إلغاء حظر التجول بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

06:42 م

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

04:53 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

02:08 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة