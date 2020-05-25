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رئيس جامعة بنى سويف يعلن مكافأة استثنائية للأطقم الطبية

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، عن صرف مكافأة شهرية من الصناديق الخاصة بالجامعة لأعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل الطبي بالمستشفى الجامعي والمدن الجامعية من الأطباء، والتمريض، والعمال.

وكشف الدكتور منصور عن صرف 5000 جنيه لكل طبيب من الأطباء العاملين بأقسام العزل الطبي، و3000 جنيه لكل ممرض من أعضاء فريق التمريض بأقسام العزل الطبي، و2000 جنيه لكل عامل من العمال العاملين بأقسام العزل الطبي ولحين زوال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك وفي ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقديرا من الجامعة للجهود غير العادية المبذولة من أعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل الطبي بالمستشفى الجامعي والمدن الجامعية.

وكان رئيس جامعة بني سويف، أصدر، اليوم الأثنين، قرارا بتخصيص قسم الأمراض الصدرية بالدور السابع بالمستشفى الجامعي بكامل أسرة الرعاية وأسرة القسم لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد المحتاجين للرعاية المركزة أو ذوي الحالات الإكلينيكية المتوسطة التي تحتاج لدخول المستشفى وذلك طبقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميا، ويشرف على العمل أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الصدرية.

كما أصدر الدكتور منصور قرارا بتخصص الرعاية المركزة الجراحية بالاستقبال لعزل وعلاج مرضى اشتباه فيروس كورونا المستجد تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم رعاية الحالات الحرجة ويقوم قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى، وقيام قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى.

وكلف رئيس جامعة بني سويف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى باتخاذ ووضع كافة الإجراءات وقواعد تنظيم عمل الفرق الطبية والإدارية اللازمة بالتعاون مع مدير عام المستشفى، مكلفًا جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار المرض وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميا مع غرفة عمليات وزارة الصحة بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعي.

مؤكدا أن هذا في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه أبناء محافظة بني سويف. وفي إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها ونظرا للظروف التي تمر البلاد والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

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