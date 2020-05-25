غموض حول عودة نجم الأهلي من الإعارة

أشارت تقارير صحفية مصرية، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يحدد موقفه من عودة أكرم توفيق لاعب الفريق.





ويلعب أكرم توفيق معارًا لفريق الجونة، وتنتهي إعارته نهاية الموسم الجاري.





وأفادت التقارير، أن فايلر لم يبلغ لجنة التخطيط في الأهلي عن عودة أكرم توفيق، وأنه ضمن حساباته لكنه لم يحسم قراره بعد.



