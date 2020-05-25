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غموض حول عودة نجم الأهلي من الإعارة

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
محمد الدمنتاوي
أشارت تقارير صحفية مصرية، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يحدد موقفه من عودة أكرم توفيق لاعب الفريق.

ويلعب أكرم توفيق معارًا لفريق الجونة، وتنتهي إعارته نهاية الموسم الجاري.

وأفادت التقارير، أن فايلر لم يبلغ لجنة التخطيط في الأهلي عن عودة أكرم توفيق، وأنه ضمن حساباته لكنه لم يحسم قراره بعد.

وتابعت التقارير، أن عودة أكرم توفيق للأهلي مسألة وقت، وخصوصاً بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، عن اقتراب عودته خلال الفترة المقبلة.   

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