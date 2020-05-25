حميد الشاعر يتألق في حفل العيد على شاشة CBC



قدم حتى الآن حميد، أغنية"عودة"،و"أم الفستان الأسود"، و"على مين" ومن المقرر أن يقدم باقة آخرى من أغانيه.

ومن المقرر أن يصعد كلا من الفنان هشام عباس، ومدحت صالح عقب فقرة حميد الشاعري.



يقدم كل منهم مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والحديثة بالإضافة إلى حوار تليفزيوني.



بدء منذ قليل حفل الفنان حميد الشاعري، من حديقة الأزهر بدون جماهير والذي يُبث عبر شاشة وذلك على أنغام"أم الفستان الأسود".