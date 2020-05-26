"لا تنمية دون سلام".. أبرز رسائل غادة والي في اليوم الأفريقي 2020

حلت أمس، 25 مايو 2020، ذكرى الاحتفال السنوي بمناسبة تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، التي أسست في 25 مايو 1963، حيث قام رؤساء 30 دولة أفريقية من 32 دولة مستقلة بالتوقيع على ميثاق التأسيس في أديس أبابا، بإثيوبيا ويحتفل شعوب القارة السمراء بهذا اليوم تحديدًا لشعورهم بتضامن شعوب إفريقيا حول هدف واحد ومصير واحد، وتعد مصر لها دور رائد في تشكيل رؤية القارة السمراء لكي تتخطى جميع التحديات.

وقد شاركت الدكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجريمة في الاحتفال باليوم الأفريقي 2020، وترصد بوابة " الفجر" أبرز رسائل الدكتور غادة والي في اليوم الأفريقي 2020 في السطور التالية:

- غادة والي: لا عدل ولا تنمية بدون وقف النزاع المسلح:

ومن خلال حسابها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" غردت الدكتور غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا 2020 قائلة:" نعلم جميعًا أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في أفريقيا بدون سلام، ولا يمكن ان يكون هناك عدالة بدون وقف النزاع المسلح والمتطرف والعنف القائم على نوع الجنس، لن يكون هناك أمان حتى ننهي تدفق الأسلحة الغير قانونية التي يرتكب بها الجرائم، وتعوق التنمية".

- غادة والي: لا بد من القضاء على الإرهاب لتحقيق التنمية والسلام:

من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وجهت "والي" رسالتها للسفراء الأفارقة في فيينا حيث شددت على أنه لن توجد تنمية بدون سلام ولن يوجد سلام دون القضاء على الإرهاب أو دحره لافتة إلى ضرورة مبادرة "إسكات البنادق" وطالبت "والي" بحماية المرأة والشباب.

كما أوضحت "والي" أن مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيوجوتيريش بإعطاء الدول المانحة 200 مليار دولار بهدف التنمية في أفريقيا وإعادة البناء ومكافحة كوفيد 19 التي أدى إلى آثار كبيرة سواء إنسانيًا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

وأشارت " والي" إلى أن الآثار الصحية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلام حيث تعطي فرصة كبيرة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات ومختلف الأنشطة الإرهابية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإتجار في البشر بالتوازي مع معدلات ارتفاع الفقر وسوء التغذية.

وقد شارك في الاحتفال سفراء الدول الأفريقية ورئيس وكالة الطاقة الذرية ومنظمة منع الانتشار النووي ورئيس مجموعة الـ77 وسفير مصر في فيينا، وكانت الكلمة الافتتاحية للاحتفال لرئيس جنوب أفريقيا الرئيس رامافوزا.

يُذكر أنه استمر غلق مقر الأمم المتحدة في فيينا لمدة شهرين وأعادت الدكتورة غادة والي فتحه في 15 مايو الحالي بعد حدوث انخفاض في أعداد الإصابات بكوفيد 19 وسمحت السلطات النمساوية بعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.