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طريقة تحضير سلطة الفول المدمس

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
نقدم لكِ عزيزتي ست البيت طريقة تحضير سلطة الفول المدمس يمكنك تحضيرها بهذه الطريقة البسيطة:

المقادير
علبة فول مدمس
طماطم
بصل
بقدونس مفروم
فص ثوم مهروس
- 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- معلقة كبيرة من عصير الليمون
- ملح
- معلقة صغيرة من الكمون

طريقة التحضير

1. نفتح علبة الفول ونغسل المحتوى جيداً ونضع الفول في قدر مع كمية من الماء ونضيف الكمون ونتركه حتى الغليان.

2. نصفي الفول جيداً من الماء ونضعه في وعاء عميق.

3. نفرم الطماطم والبصل ناعماً ونضيفهم إلى الفول.

4. نضيف الثوم والملح وعصير الليمون.

5. نضيف زيت الزيتون والبقدونس ويصبح جاهزاً للتقديم مع الخبز العربي.

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