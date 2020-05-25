"مبادلة" تعفي مستأجري وحدات التجزئة من الإيجار

في إطار الحملة التي أطلقتها شركة "مبادلة" بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في دولة الإمارات العربية المتحدة والتى تحمل شعار "نعمل_نخلص" أعلنت عن خطة إعفاء من الإيجارات لمستأجري وحدات التجزئة بمركز التسوق "الغاليريا جزيرة الماريه" .





أعلنت شركة "مبادلة للعقارات والبنية التحتية"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية "مبادلة"، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، عن خطة إعفاء من الإيجارات لمستأجري وحدات التجزئة بمركز التسوق "الغاليريا جزيرة الماريه".





وأوضحت الشركة عبر بيان لها نشر على "تويتر" اليوم الاثنين أنه بموجب هذه المبادرة، سوف تمنح مبادلة المستأجرين المستوفين للشروط في "الغاليريا" إعفاءً من سداد الإيجارات لمدة ثلاثة شهور بدءاً من أبريل حتى يونيو المقبل.





وأشارت مبادلة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حملة "نعمل_نخلص" التي أطلقتها شركة "مبادلة" بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في دولة الإمارات العربية المتحدة.