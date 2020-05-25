الزمالك يرد الجميل لجنش في عيد ميلاده

رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل حارسه محمود عبد الرحيم جنش، عن الفريق خلال الفترة المقبلة.





حيث أشارت بعض التقارير، أن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الأخير، استقروا على بقاء جنش مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأفادت التقارير، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، يتمسك هو الاخر ببقاء جنش، وأنه أحد الأعمدة الرئيسية داخل القلعة البيضاء.



