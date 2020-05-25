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جوارديولا يُعرقل انتقال نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، عن رغبه مانشستر سيتي في التعاقد مع لاعب برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي ارتبط إسمه بالتعاقد مع البرتغالي نيلسون سميدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة قد يعقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، عن طريق انتقال سميدو إلى السيتيزن مقابل الحصول على خدمات جواو كانسيلو.

وأشارت الصحيفة، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لا يرغب في التعاقد مع سميدو، مشيرا إلى أنه لن يتم التعاقد منقبل المان بلو مع أي ظهير خلال الفترة المقبلة.

وأتمت الصحيفة، أن كانسيلو من الصعب جداً مغادرته ملعب الاتحاد هذا الموسم، لأنه ضمن خطط بيب جوارديولا الموسم المقبل.

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