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ألمانيا تكشف تطورات صفقة إنقاذ "لوفتهانزا"

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
تعاني شركات الطيران من أزمات حادة تسببت في إفلاس بعضها بعد منع التنقل الجوي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتفاوضت شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية مع الحكومة الألمانية من أجل إيجاد خطة لإنقاذ الشركة من الإفلاس.

قال أولاف شولتس وزير المالية الألماني يوم الاثنين إن حزمة إنقاذ الناقلة الرئيسية لوفتهانزا ”حل جيد جدا جدا“ يأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل من الشركة ودافعي الضرائب.

وبعد توصل الحكومة ولوفتهانزا لاتفاق مبدئي بشأن صفقة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار)، قال شولتس ”الدعم الذي نعده هنا لفترة محددة من الوقت“.

وأضاف ”عندما تستعيد الشركة متانتها، ستبيع الدولة حصتها وتأمل ... في ربح صغير يضعنا في مركز يؤهلنا لتمويل الاحتياجات الكثيرة للغاية التي يتعين علينا تلبيتها في الوقت الراهن، لا لهذه الشركة فحسب“.


و قالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين إن المفاوضات بشأن مساعدة حكومية لشركة الطيران لوفتهانزا بلغت مراحلها الأخيرة لكنها لم تنته بعد.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري أن الوزارة تأمل في ختام وشيك للمحادثات.

كان مصدر قال في وقت سابق إن برلين وإدارة شركة الطيران توصلا لاتفاق بشأن مساعدات من الدولة.

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