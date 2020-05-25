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نجم أتلتيكو مدريد يعلق على عودة الدوري الإسباني

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:48 م
الأرجنتيني آنخيل كوريا
الأرجنتيني آنخيل كوريا
ريهام عبد المحسن
أعرب الأرجنتيني آنخيل كوريا نجم هجوم أتلتيكو مدريد عن سعادته الشديدة بعودة منافسات بطولة الدوري الإسباني المقررة في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.

وقال كوريا في تصريحات لموقع أتلتيكو مدريد الرسمي:" فريقي مستعد بشكل جيد للغاية في هذا الوقت عند خوض أول مباراة في مواجهة ضد أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس".

وأضاف:"مع كل هذا الجنون الذي نعيشه كلنا، معرفة أننا سنعود للعب قريبا للغاية واستئناف الدوري هي فرحة غامرة".

وتابع:"أعتقد أن هذا هو ما نحتاجه جميعا، أن تبدأ كرة القدم ولا زال على ذلك القليل بفضل الرب".

وأردف قائلاًُ:"نعرف أن التدريبات اعتبارًا من الغد ستقام في مجموعتين كل واحدة منها 14 لاعبا، نمضي خطوة خطوة، أعتقد أنه يتبقى القليل على عودتنا للعب جميعا معا وإمكانية استئناف الدوري".

واستطرد قائلاًُ:"كل الفريق تدرب في المنزل وهذا ملحوظ الآن في التدريبات ونحن نتدرب بمستوى رفيع وهو ما يحتاجه الفريق لكي يكون في حالة جيدة حين يبدأ الدوري".

وعن مواجهة بيلباو عند استئناف الدوري، اختتم كوريا تصريحاته قائلاً:"لا زال يتبقى القليل، نعرف أنها مباراة مهمة، حيث سنسعى للفوز. الفريق يتجهز بشكل جيد لهذه اللحظة".



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