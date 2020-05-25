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الأهلي يفقد 3 نجوم في حال عودة الدوري المصري

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:38 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

الأهلي يفقد الثلاثي الكبار
من جانبه كشفت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن مصير اللاعبين المنتهية عقودهم مع النادي الأهلي بنهاية هذا الموسم، حال استكمال الدوري أو إلغائه.

وأكدت لجنة شئون اللاعبين أن عقود اللاعبين ستنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، وأن كل من حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي، لاعبى النادي الأهلي، سيكونون خارج صفوف النادي الأهلي في ذلك الموعد، أي أنهم لن يكونوا متواجدين مع الفريق حال استكمال الدوري.

الجدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي استفسروا من اتحاد الكرة عن مصير عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، حال استكمال المسابقة التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتنتهي عقود كل من حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي، لاعبى النادي الأهلي، مع الفريق بنهاية شهر يونيو المقبل، بينما رفض "فتحى" تجديد عقده، وقرر إكرامي الرحيل عن النادي الأهلي في شهر فبراير الماضي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي من ناديه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بنهاية شهر يونيو المقبل أيضًا، مع عدم تحديد موقف اللاعب من تمديد إعارته أو شرائه بصفة نهائية، أو عودته للنادي الإنجليزي.

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