شاهد.. اقتحام أسرة متوفية بـ"كورونا" مستشفى فاقوس بالقوة لتهريب جثمانها

حاول أهل مريضة توفيت إثر إصابتها بإشتباه كورونا داخل مستشفى حميات فاقوس، المستشفى تهريب جثمانها بالقوة، فيما انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتم إعادة الجثمان.





وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الشباب والسيدات وهم يقتحمون مستشفى حميات فاقوس وهم يحملون جثمان السيدة الموضوع أعلى احد الأسرة بالمستشفي ثم وضعوها داخل سيارة ربع نقل فيما أطلقت سمع خلال الفيديو صراخ السيدات.





من جهته، أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أن المتوفية دخلت المستشفى بإشتباه أعراض كورونا ثم توفيت ورفض أهلها الانتظار لحين تغسيلها ودفنها وفقا للإجراءات الاحترازية وأخذوها بالقوة.





وأضاف: "تم استدعاء الشرطة التي تدخلت وسيطرت على الموقف وتمكنت من اعاده جثمان السيده إلى المستشفى وتم تغسيلها وتكفينها ودفنها بمعرفة الطب الوقائي وفقا للإجراءات الاحترازية من الفيروس".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.





وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



