الزراعة: إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعة في ثاني أيام العيد



وأفاد التقرير أنه قرارات الازالة اليوم شملت 26 حاله من إجمالي 28 حالة وجاري اتخاذ الإجراءات لإزالة الحالتين الاخريين، كما أن إجمالي المساحة المعتدى عليها 17 قيراط والمساحة التي تم إزالتها في المهد 14 قيراط.



وأوضح القيصر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القانون عليهم بكل حزم وصرامة.



وأشاد القيصر بجهود مديريات الزراعة في المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، وأيضا تعاون أجهزة الشرطة والحكم المحلي التي ساهمت في الحد من حالات التعدي ثم ازالة التعديات في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية.



وتلقي وزير الزراعة أيضا تقريرا من الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد استمرار أداء مفتشي الحجر عملهم في المنافذ والموانئ ومحطات التصدير حيث تم فحص بعض شحنات محصول العنب في محطة التصدير تمهيدا لتصديرها كما قام مفتشي الحجر بفحص شحنات الفول الصويا واردة من الخارج عبر ميناء دمياط.



يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة وإزالة التعديات، في مهدها وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة ذلك وأيضا تدشين خط ساخن برقم مختصر (19561) بالإضافة الى الرقمي 01111866711 وخدمة الواتس اب 01111866710، للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي خلال إجازة العيد وأيضا تلقى استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار العام والمتعلقة بكافة قطاعات الوزارة المتخلفة.



في سياق اخر، أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا بتشكيل غرفة عمليات للوزارة، خلال فترة عيد الفطر المبارك برئاسة المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وعضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عب الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها وإزالة أي تعديات في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في ثاني أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك وفق تقرير، الذي تلقاه الوزير من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أعده د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.