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عبر شاشة CBC حفل العيد اليوم لهشام عباس ومدحت صالح وحميد الشاعري

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
نور طلعت
دقائق تفصلنا عن عرض حفلات ثاني أيام العيد والذي يحييها كل من الفنان هشام عباس،مدحت صالح وحميد الشاعري في حديقة الأزهر دون حضور جماهير ولكن ستُبث عبر شاشة سي بي سي.

يقدم كل منهم مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والحديثة بالإضافة إلى حوار تليفزيوني.

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني أحيا أمس حفل أول أيام العيد على شاشة قناة ON E مساءً في مسرح الصوت والضوء.
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وبدأ تامر الحفل على أغنية "الأصل مصري"، موجهًا كلمة لفرقته الموسيقية: "طبعا أنتوا وحشتكوا الحفلات.. إن شاء الله هنرجع أحسن من الأول".

ثم استكمل حسني، الغناء وقدم أغنية "حلو المكان"، ليشير إلى الأهرامات قائلًا: "مفيش أعرق من هذا المكان، ويقوم بعدها بغناء "عينيا بتحبك"، و"بعيش"،"نور عيني"،"ارجعلي"،"بطلة العالم في النكد"،"ورد صناعي"،"ناسيني ليه" وغيرهم.
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وخلال الحفل عرض تامر حسني، لأول مرة فيديو كليب لأغنية "وانت معايا" التي يغني فيها "ديو" مع الشاب خالد، وذلك بمثابة مفاجأة منه لجمهوره في عيد الفطر، وتم تعديلها وغنائها بطريقة مختلفة عن التي تم طرحها في ألبوم نجم الجيل الماضي "عيش بشوقك"، حيث شارك في الكليب بالغناء في "النسخة الجديدة" كلا من المطرب المغربي عبد الفتاح المغربي، والمطرب التونسي بلطي، وقام بإخراج الكليب سعيد الماروق.

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