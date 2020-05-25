محمد ممدوح يدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا"

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وجه النجم محمد ممدوح رسالة للفنانة رجاء الجداوي وشارك جمهوره بصورة للفنانة رجاء الجدواي , وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وعلق قائلا : أستاذة رجاء الجداوي من أطيب وأنضف الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي وأظن إن كلنا متفقين علي ده , لأني عمري ما شفت زعل منها وا ما أظنش إن لقدر الله جرالها حاجة وهي في بيتها بسبب التقصير في الإجراءات الإحترازية كنت هتكون مبسوط ساعتها , بالعكس كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتو هتغضبوا أكتر من دلوقتي بكثير وأنا واثق من ده , وده مش مبرر ابدا للتقصير اللي حصل مع الدكتور وليد اللي نحتسبهم عند الله شهداء بإذن الله , اللي فقدوا حياتهم أثناء تقضية واجبهم تجاهنا وتجاه بلدهم .



وتابع قوله : الرجاء الدعاء لأستاذة رجاء بأن ربنا يشفيها ويقومهالنا بالسلامة وندعي لشهدائنا من الأطباء ربنا يسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم ,ونطالب وزارة الصحة بتطبيق أعلي معايير الوقاية والسلامة علي أطباءنا في الصفوف الأولي لأن هما في البداية بشر وقرروا يضحوا بنفسهم عشان كل واحد فينا , ولأنهم سبيلنا الوحيد للمرور بهذه الأزمة



وأنهي حديثه قائلا أرجو عدم إتباع الإشاعات , حفظ الله مصر وشعبها بجميع فئاته وأطيافه



وتعد أخر أعمال محمد ممدوح فيلم العنكبوت ومسلسل ولد الغلابة لعام 2019



فيلم "العنكبوت"



الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، محمد عبد الرحمن، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى، من المُقرر عرضه في شهر يناير القادم.



مسلسل "ولد الغلابة"



الجدير بالذكر أن محمد ممدوح تعاون من قبل مع أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة"، والمسلسل تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق ممدوح من خلال دور ضاحي الكيال نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، إنجي المقدم، ريم سامي، مي عمر، هادي الجيار ، سلوي عثمان، مجدي بدر،تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح

