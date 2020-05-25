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"الصحة" تطمئن المواطنين وتزف خبرًا سارًا عن المستلزمات الطبية

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية، ولدينا رصيد استراتيجي عالي جدًا.

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد أي نقص في أي مستشفى على مستوى الجمهورية، وأي حديث آخر عاري تمامًا من الصحة.

وتابع: "لدينا معايير في أخذ المسحات الطبية سواء للأطباء أو الأطقم الطبية، وهناك من يحاول النيل من وزارة الصحة بإطلاق الشائعات".

وأضاف أن الحكومة المصرية ووزارة الصحة نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وأثبتت للعالم كله نجاحها وتعاملت بخبرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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