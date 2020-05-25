جونسون: بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في شهر يونيو المقبل





صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الإثنين، بأن بلاده تنوي إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في يوم 15 يونيو القادم وذلك في إطار تخفيف جديد للإغلاق الذي فرض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وأضاف جونسون: ولكن صالونات تصفيف الشعر والتجميل والفنادق ستظل مغلقة بسبب خطر تفشي الفيروس في هذه الأمكنة.





هذا وأعلن يوم أمس الأحد، أن بلاده ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا.





وقال: إن المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات ستتضمن إعادة فتح المدارس أمام الطلاب، مشدداً على أن بريطانيا أحرزت "تقدمًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا ولكن هذا الأمر مشروط بالالتزام بالإجراءات"، لافتاً إلى أنه يمكن "التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا هذا العام".





وفي وقت سابق من اليوم، سجلت وزارة الصحة البريطانية 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 36914 شخصا، موضحة أنها سجلت 1625 إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 261184.





وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.



